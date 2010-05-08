Nükleerde sıra İsrail'de

T24- Associated Press'in ulaştığı belgelere göre, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) 7 Haziran’da yapılacak yönetim kurulu toplantısının henüz kesinleşmeyen gündeminde, "İsrail'in nükleer kapasitesi" sekizinci madde olarak yer alıyor.



Kurumun karar organının 52 yıllık tarihinde ilk kez, İsrail'in nükleer meselesiyle ilgilendiğine dikkat çekiliyor.



Toplantının gündeminde, toplantının başlayacağı tarihe kadar değişiklik yapılabileceği vurgulanıyor.



Kurul üyesi bir ülkenin üst düzey bir diplomatı, Arapların isteği üzerine dahil edilen maddenin, ABD ile İsrail'in diğer müttefiklerinden güçlü bir muhalefet gelmesi halinde gündemden çıkarılabileceğini söyledi.



Gündemden çıkarılmasa da taslakta bile böyle bir konunun bulunmasının başlı başına önemli olduğu belirtiliyor.



İsrail'le ilgili maddenin gündemdeki yerini koruması halinde ise bunun sadece İsrail'in değil bu ülkeyi destekleyen ve İran'ı Ortadoğu'daki en büyük nükleer tehdit olarak gören Washington ile Batılı ülkeleri de zorda bırakacağı belirtiliyor. (Ntvmsnbc)