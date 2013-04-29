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Ekonomi

Nükleerde karar bu hafta çıkıyor

Taner Yıldız, Sinop'taki nükleer santral için anlaşmayı hafta sonunda nihayetlendirmek üzere olduklarını ifade etti

29 Nisan 2013 17:05

Sinop'a kurulacak nükleer santral ihalesinde, daha önce Çin ve Japonya'nın sona kaldığını söyleyen Enerji Bakanı Taner Yıldız, kararın bu hafta sonuna kadar verileceğini açıkladı.
 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Sinop'taki nükleer santral için anlaşmayı hafta sonunda nihayetlendirmek üzere olduklarını ifade etti.

ABD Temsilciler Meclisi Heyeti ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, "Karadeniz kıyısına yapılacak santral ihalesinde Japonya ve Çin ön planda" dedi.


Mayıs'ta doğal gaza zam yok


Bakan Yıldız, doğal gaza zam yapılıp yapılmayacağı konusunda da açıklama yaptı.

Yıldız, Nisan ayındaki doğal gaz fiyatlarının Mayıs ayında da geçerli olacağını, zam yapılmayacağını söyledi.

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