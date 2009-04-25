Nükleer’de hasıraltı iddiası

Nükleer santralin tek teklif ve yüksek fiyatla tartışma yaratan yarışmasında Komisyon’un “Rusya’daki en pahalı benzerinin bile iki katı para istiyor” sonucuna vararak olumsuz karar verdiği belirtildi. 8 Nisan’da alınan kararın işleme sokulmadığı iddia edildi.



Vatan gazetesinin haberine göre: Komisyon kararının 8 Nisan’da alınmasına karşın, olumsuz kararın işleme sokulmadığı iddia edildi. Teklif veren JSC Atomstroyexport, JSC Inter Rao Ues, Park Teknik Elektrik Madencilik ortaklığının, santral yapımının kendilerine verilmesi karşılığında, yarışmayı düzenleyen Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi’ne (TETAŞ) Hazine’ye aktarılmak üzere 15 yıl boyunca kârdan yüzde 10 pay teklif ettiği de iddia edildi.



Nükleer ihalesi tek teklif gelmesi ve yüksek fiyatı nedeniyle eleştiri konusu olmuştu.



İki ek teklif de reddedildi



Mersin Akkuyu’da kurulacak nükleer santral ile ilgili Yarışma Komisyonu Kararı’nda, ihaleye sadece JSC Atomstroyexport, JSC Inter Rao Ues, Park Teknik Elektrik Madencilik firmalarının oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin bulunduğu kaydedildi. Kararda ağırlıklı ortalaması 20.79 cent/kWh olan elektrik satış tutarının başlangıç yılı olan 2016’da 26.92 cent olarak başlayıp, 2030’da 15.72 cent’e inen bir çizgi izleyeceği de aktarıldı.



İş ortaklığının komisyona aynı gün (19 Ocak 2009 tarihinde) bir yazı ve ekinde zarf intikal ettirdiği kaydedilen kararda, şartname gereği bu yeni zarfın iade edildiği, iş ortaklığının 20 Ocak’ta (bir gün sonra) kapalı bir zarf daha intikal ettirdiği, bunun da iade edildiği kaydedildi.



İsteklinin aynı tarihte ilave fiyat sunduğu, bunun da Aktif Elektrik Enerjisi Birim Fiyatları Ağırlıklı Ortalaması (daha önce 20.79 olan) olarak 15.33 Cent/kWh, İndirgenmiş Birim Fiyatı (daha öce 21.16 olan) olarak 15.46 Cent/kWh olduğu bildirildi. Yazı ekinde, “Bu yarışmayı kazandığımız taktirde, İdarenizle imzalayacağımız sözleşme süresinin bitiminden sonraki 15 yıl boyunca iş ortaklığımızın yıllar bazında elektrik satışından elde edeceği net kârın yüzde 10’unu TETAŞ aracılığı ile Hazine’ye aktarmayı teklif ve taahhüt ederiz” ifadesinin yer aldığı bir taahhütname sunulduğu bildirildi. Yarışma Komisyonu Kararı’nda, isteklinin bu yazısı ve eklerinin, şartnameye aykırılık nedeniyle değerlendirmeye alınmadığının altı çizildi.



’Teklif yüksek bulunmuştur’



İsteklinin ilk teklifi üzerinden yüzde 28 indirim ve kârdan yüzde 10 pay vermeyi içeren ikinci teklifte bulunmasının da, resmi ve geçerli teklifindeki fiyatının yüksek olduğunun gösterdiği olduğunun altı çizilen metinde, karar şöyle açıklandı:



“Teşekkülümüz tarafından yapılan ’Nükleer Güç Santralı Kurup İşletecek ve TETAŞ’a Elektrik Enerjisi Satacak Şirketin Belirlenmesi’ yarışmasında, tek katılımcı olan, JSC Atomstroyexport, JSC Inter Rao ve Park Teknik Elektrik Madencilik firmaları tarafından oluşturulmuş iş ortaklığının 21.16 cent/kWh olan değerlendirmeye esas indirgenmiş birim fiyatını içeren teklifi yüksek bulunmuştur.”



‘Dünyada 2 cent, 21.16 cent istiyorlar’



Raporda elektrik enerjisi toplam üretim maliyet tahminlerinin 2-7 ABD cent/kWh aralığında olduğu açıklandı. Novovoronezh II, Leningrad II, Baltic, Nizhegorod santralları ile karşılaştırmaya dayanılan kararda, “Rusya’daki benzer santralların kurulu güç birim yatırım maliyetleri bin 958 ile 3 bin 250 dolar/kWh aralığında olup, teklif edilen yatırım maliyeti, en pahalı olanın iki katına yakındır. Bu nedenle, isteklinin teklifindeki yakıt ve işletme giderleri incelenmemiştir” denildi.







