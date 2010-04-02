Nükleer zirveye Çin katılıyor, Türkiye belirsiz

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Hu'nun Tayvan ve Tibet gibi konularda iki ülke arasında çıkan gerginlikler nedeniyle Washington'a gitmeyebileceği söylenmekteydi.





Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ise, zirveye katılıp katılmama konusundaki kararını henüz açıklamadı.



Geçen ay Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu'nun 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımasının ardından Türkiye, Washington Büyükelçisi Namık Tan'ı danışmalarda bulunmak üzere süresiz geri çağırmıştı.