Nükleer zirvenin sonuç bildirgesi yayınlandı

T24 -

Nükleer terörizm tehdidinin dünya güvenliği açısında en zorlu tehditlerden biri olduğu vurgulanan sonuç bildirisinde, nükleer güvenlik sahasında sağlam önlemler alınmasının önemine işaret edildi.



Obama'nın 4 yıl içinde tüm korunmasız nükleer materyallerin güvenliğinin sağlanması konusunda yaptığı çağrının memnuniyetle karşılandığının belirtildiği 12 maddelik sonuç bildirisinde, tüm nükleer materyallerin etkili bir şekilde güvenliğinin sağlanmasının, ülkelerin uluslararası sorumluluklarından doğan bir yükümlülüğü olduğu hatırlatılarak, zirveye katılan devletlere, uluslararası toplumun bir parçası olarak, nükleer güvenliğin ileriye götürülmesi ve nükleer güvenlik için destek istenmesi ve bu ülkelere destek sağlanması konularında işbirliği yapmaları çağrısında bulunuldu.



Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) uluslararası nükleer güvenlik konusundaki temel rolünün bir kez daha teyit edildiği bildiride, zirveye katılan ülkelerin bu kurumun, ''kendi tüzüğü, ilgili Genel Konferans kararları ve kurumun kendi Nükleer Güvenlik Planları uyarınca, uygun yapıya, kaynaklara ve yetkilendirildiği nükleer güvenlik faaliyetlerine sürdürebilmek için gerekli uzmanlığa sahip olarak görevini sürdürmesini temin etmek için çalışacağız'' ifadeleri yer aldı.



Dünya daha güvenli

ABD Başkanı Barack Obama, Washington'da yapılan nükleer güvenlik zirvesinde atılan adımlardan sonra Amerikan halkı ve dünyanın daha güvenli hale geldiğini söyledi.

Obama, zirvenin ardından düzenlediği basın toplantısında, zirveye katılan liderlerin 4 yıl içinde korunmasız durumda olan tüm nükleer materyallerin güvenliğinin sağlanması konusunda görüş birliğine vardığını ifade etti.



Basın toplantısında nükleer programı nedeniyle İran'a yaptırımlar uygulanması çabalarına da değinen Obama, zirve arasında Çin Devlet Başkanı Hu Jintao ile yaptığı görüşmede, İran'a yaptırımlar uygulanması konusunda adım atılması gerektiği uyarısında bulunduğunu ifade etti.

Obama, BM Güvenlik Konseyi üyelerinin ''esaslı sayıdaki'' üyesinin, nükleer programı nedeniyle İran'a yaptırımlar uygulanmasının doğru bir hareket olduğuna inandığını sözlerine ekledi.

Basın toplantısında nükleer silahlara sahip ülkelerde biri olan Pakistan'a da değinen Obama, bu ülkenin nükleer programının güvenli olduğundan emin olduğunu söyledi.



Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev, ABD Başkanı Barack Obama'nın eve sahipliğini yaptığı, 47 ülkenin katılımıyla gerçekleyen nükleer güvenlik zirvesini ''tam bir başarı'' olarak niteledi.







