Nükleer uzmanın ölüm sebebi ne?

Batılı ülkeler İran'la nükleer programını görüşürken, BM'de çalışan İngiliz nükleer uzmanı Timothy Hampton 17'inci kattan düştü. Hampton'ın intihar ettiği iddia edilmişti. Ancak İngiliz uzmanın 36 metreden aşağıya atıldığı belirtildi. Olay esrarını koruyor.



Geçtiğimiz salı günü ABD, Fransa, Rusya ve İran’ın Tahran’ın nükleer programı konusunda görüşmelerinin sürdürdüğü sırada meydana gelen olayda, BM'de yasa dışı nükleer denemeleri ortaya çıkarmakla sorumlu kurum olan Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması Örgütü için çalışan nükler uzman 47 yaşındaki Timothy Hampton, 36 metreden fazla bir yükseklikten düşerek öldü. Hampton'ın intihar ettiği iddia edilmişti ancak nükleer uzmanın 36 metreden aşağı atıldığı belirtildi.



Viyana'daki BM yetkilileri, genç nükler uzmanın ölümünün intihar olduğunu açıklamışlardı ancak, herhangi bir intihar notu bulunamamıştı.



Yapılan ilk otopside Hampton'ın ölümünde şüpheli bir durum olmadığı sonucunda varılmıştı. Fakat otopsi sonucundan memnun olmayan Hampton’ın dul eşi Olena Gryshcuk, kocasının ölümünün şüpheli olduğunu söyleyerek, yeniden otopsi yapılmasını istedi.



İkinci otopsiyi gerçekleştiren Ludwig Enstitüsü'nde görevli Prof. Kathrin Yen, Hampton'ın intihar sonucu ölmediği kanısına vardı. Prof. Yen'in öne sürdüğü teoriye göre, Hampton, 6'ıncı kattaki çalışma odasından 17'inci kata birileri tarafından taşındı ve atıldı. Yen'in bu açıklamaları, nükler uzmanın ölümü üzerindeki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Prof. Yen, şöyle dedi: “Benin kanaatim, bu intihar değil. Benim tahminim birileri onu üst kata çıkardı ve attı. Elimde henüz polis raporu yok. CT taraması yaptık ve boynunda bazı yaralar gördüm ama bunlar bir boğuşma sonucu meydana gelmemiş.” Yaklaşık 4 ay önce de Amerikalı bir başka BM çalışanın aynı binada benzer bir yükseklikten düşerek öldüğü ortaya çıktı.