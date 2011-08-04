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Dünya

NÜKLEER TESİS KAPATILACAK LONDRA (A.A)

04 Ağustos 2011 11:35

-NÜKLEER TESİS KAPATILACAK LONDRA (A.A) - 04.08.2011 - İngiltere'de, ülkenin tek plütonyum işleme tesisinin, Fukuşima Daiçi nükleer reaktöründeki kazadan sonra kapatılmasına karar verildi. Nükleer Devreden Çıkarma Kurumu, Sellafield karışık oksit yakıt (MOX) tesisinin "risk profilinin" Japonya'da 11 Mart'taki depremin yol açtığı nükleer kazanın ardından değiştiğini bildirdi. Ülkenin kuzeyinde bulunan, atık nükleer yakıtın işlendiği tesiste 600'den fazla kişinin çalıştığı belirtildi. Çevreciler kararı memnuniyetle karşıladı.

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