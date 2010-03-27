Nükleer silahlara karşı yeni bir start

T24 - ABD ve Rusya, yeni Nükleer Silahların İndirimi Anlaşması'nda uzlaştı. 10 yılda nükleer savaş başlıklarını yüzde 30 azaltacak anlaşmayı Obama ve Medvedev 8 Nisan'da Prag'da imzalayacak. Savaş başlığı sayısı 1550'ye inecek



ABD Başkanı Barack Obama, iç politikada sağlık reform paketinde eriştiği tarihi zaferin ardından Rusya ile 5 Aralık’ta süresi dolmuş Stratajik Silahların İndirimi Anlaşması’nın (START) yerini alacak anlaşmayla da dış politikadaki ilk başarısını yakaladı. Obama ile Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev dün telefonda son detayları görüştükten sonra iki ülkenin nükleer silah stokunda yüzde 30 indirime gitmeyi öngören anlaşma üzerinde mutabakat sağladıklarını açıklandı.



İki lider metni imzalamak için 8 Nisan’da Çekya’nın başkenti Prag’da buluşacak. 10 yıllık anlaşmanın ana hatları şöyle:



* Taraflar nükleer savaş başlığı sayısını 1550’ye indirecek. ABD’nin 2 bin 200, Rusya’nın 3 bin nükleer savaş başlığı var. 2002’de dönemin ABD ve Rusya liderleri George W. Bush ile Vladimir Putin 2012 itibariyle savaş başlıklarını 2200’e düşürme hedefi koymuştu.



* Konuşlanmış yada konuşlanmamış kıtalararası balistik füze fırlatıcıları, denizaltılardaki balistik füze fırlatıcıları ve nükleer silahlarlı ağır borbardıman uçaklarıyla ilgili limit 800 olacak.



* Konuşlandırılmış kıtalararası balistik füze, denizaltılardaki füze ve nükleer bombardıman uçaklarının sayısı en fazla 700 olabilecek.





Obama’nın eli güçlendi



Bir yılda Medvedev’le anlaşmayı sağlamak için telefonda yada yüzyüze 14 kez görüşen Obama anlaaşmayı “Bugün 20. yüzyılın mirasından kurtulmak için yeni bir adım atıyoruz” diye selamladı. ABD Başkanı bunu Washington ile Moskova arasındaki ‘iyi niyet işareti’ olarak değerlendirirken, “Diğer ülkelerin sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlama alıyoruz” dedi. Savunma Bakanı Robert Gates ise yeni anlaşmanın Rusya’nın büyük tepkisini çekmiş Avrupa’ya füze kalkanı ve radar yerleştirme projesine engel teşkil etmeyeceğini söyledi.



ABD Senatosu ve Rus Duma’sında onaylanması gereken anlaşma nükleer silahların sonunu getirmese de Obama’nın ‘nükleer silahlardan arındırılmış dünya’ vaadine ilk adım olarak görülüyor. Obama Nisan’da ev sahipliği yapacağı nükleer güvenlik zirvesi ile mayısta düzenlenecek Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması’nın (NPT) gözden geçirme konferansına elini güçlendirerek girmiş olacak.







