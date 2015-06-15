Nükleer silah sayısı azaldı, tehdit büyüdü



Rapora göre bu yılın başı itibarı ile dokuz ülkenin (ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Çin, Hindistan, Pakistan, İsrail ve Kuzey Kore) yaklaşık 15 bin 850 nükleer silahı bulunuyor. Nükleer başlıkların toplam sayısı 2014'e göre 500 civarında azaldı.

Azalmanın başlıca nedeni Rusya ve ABD'nin eskimiş nükleer silahlarını ayıklayarak hurdaya çıkarması. Rusya geçen yılın başında 8 bin olan nükleer başlık sayısını 7 bin 500'e düşürürken, ABD aynı süre içinde nükleer silah sayısını 7 bin 300'den 7 bin 260'ya indirdi. Ancak iki ülke de nükleer füze rampa sistemleri ve başlıkları modernleştirme amaçlı pahalı yatırım programlarını sürdürüyor.

SIPRI raporuna göre Çin, Hindistan ve Pakistan gibi Asya ülkeleri de nükleer silah üretimine hız kazandırdı. Çin sahip olduğu nükleer başlıkların sayısını 250'den 260'a çıkardı. Hindistan'ın 90 ila 110, Pakistan'ın 100 ila 120 nükleer başlığı olduğu tahmin ediliyor. Rapora göre tüm dünyada yaklaşık 4 bin 300 nükleer başlık, füzelere monte edilmiş halde bulunuyor.

SIPRI araştırmacılarından Shannon Kile DW'ye yaptığı açıklamada “Pratikte nükleer silahların sayısının azaldığını ancak modernize edildiğini görüyoruz” dedi.