-NÜKLEER SANTRALLERDEKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR TOKYO (A.A) - 14.03.2011 - Japonya'da depremde zarar gören nükleer elektrik santrallarında soğutma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Japonya'daki Fukuşima 1 nükleer santralinin 2 numaralı reaktöründe büyük bir patlama ihtimalinin olmadığı bildirildi. Japon hükümeti sözcüsü Yukio Edano, deprem ve tsunami nedeniyle zarar gören reaktörde, hidrojen birikmesinden büyük patlama meydana gelme ihtimalinin bulunmadığını belirtti. 3 numaralı reaktör binasındaki patlama, 2 numaralı reaktörün bulunduğu binada delik açmıştı. Bu deliğin de hidrojen birikimini önleyeceği ve büyük bir patlama riskini azaltacağı düşünülüyor. Japonya'da 3 nükleer santralın toplam 6 reaktöründe depremle birlikte hassas durum ortaya çıktı. -SANTRALİN YARIN SABAHA KADAR SOĞUMASI BEKLENİYOR Japonya'nın kuzeydoğu sahillerindeki Tokai 2 No'lu nükleer santralinin yarın sabaha kadar güvenli biçimde soğutulmasının beklendiği bildirildi. Japonya'daki büyük depremden sonra, 1100 megavat gücündeki reaktör otomatik olarak kapanmıştı. Tokai nükleer santralinin en büyük hissedarı, Japonya'nın en eski nükleer enerji şirketi Tokyo Elektrik Enerjisi şirketi. -KÜRESEL ŞİRKETLERİN ÜRETİMİ SEKTEYE UĞRAYABİLİR Japonya'da meydana gelen şiddetli deprem ve tsunaminin, yüksek teknolojisi ürünü parçalar ve çelik üreten fabrikaları devre dışı bırakmasının yarı iletken ve gemi üreticisi şirketlerin üretiminde olumsuz sonuçlara yol açabileceği bildirildi. Deprem ve tsunami nedeniyle Japonya'nın büyük şirketleri üretimlerine ara vermek zorunda kalırken, Japonya'nın önde gelen şirketlerinden Toyota'nın hisseleri yüzde 8, Sony'nin ise yüzde 9 düştü. Japonya'daki üretimin aksamasından özellikle yarı iletken ve gemi üreticisi Güney Koreli şirketler etkilendi. Önemli bir elektronik üreticisi ülke olan Japonya, küresel bilgisayar, elektronik ve iletişim araçları üretiminin yüzde 14'ünü yapıyor. Komşu Güney Kore'deki şirketler, LCD camı, çip malzemesi, silikon yonga plakası ve yarı iletken üretiminde diğer ürünler bakımından Japonya'ya önemli oranda bağımlı durumda bulunuyor. Dünyanın iki numaralı çip üreticisi Hynix Semiconductor, Japon şirketlerinin malzeme tedarikindeki sıkıntılar yüzünden tüketici talebinin daha fazla zayıflamasından ve çip malzemesi arzının aksamasıyla kendi üretimlerinin olumsuz etkilenmesinden endişe ettiğini bildirdi. ABD'li bilgisayar firması Apple'ın iPad tablet bilgisayarlarında kullanılan NAND hafıza çipi tedarikinin üçte birini karşılayan Toshiba, Japonya'nın kuzeyindeki Iwate'de bulunan çip fabrikasının yeniden üretime başlama sürecinde olduğunu bildirdi. Plastik PVC ve yarı iletken yapımında kullanılan silikon yonga plakasının en önemli üreticisi Japon Shin-Etsu, haftasonu Shirakawa faprikasında üretimini durdurdu. Genellikle kişisel bilgisayarlarda kullanılan DRAM çiplerin spot piyasa fiyatı Çin'de yükselmeye başladı. Japonya çeliğine bağlı Güney Koreli gemi üreticileri şirketlerin de malzeme tedariki sıkıntısıyla ya da yüksek fiyatlarla karşı karşıya kalması bekleniyor. Güney Kore, dünyanın en büyük üç gemi üreticisi Hyundai Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding and Marine ve Samsung Heavy Industries şirketlerine ev sahipliği yapıyor. Güney Kore'nin başkenti Seul'deki Hyundai Securities'den Kim Hyun-tae, ''depremin Japon çelik üretimi kapasitesini yüzde 20 etkilediğini, Japonya'nın ürettiğinin yüzde 40'ını ihraç eden önemli bir çelik üreticisi olduğunu'' belirtti. Dünyanın 4 nolu çelik üreticisi Nippon Steel, Japonya'nın kuzeyindeki Kaimishi tesisi hariç bütün çelik fabrikalarından sevkiyatın yeniden başladığını açıkladı. Rakip firma JFE Holdings ise elektrik kesintisi nedeniyle başkent Tokyo yakınındaki bir fabrikadan sevkiyatı durdurmak zorunda kaldığını bildirdi. Dünyanın 5 nolu çelik üreticisi JFE Steel, Tokyo yakınındaki fabrikada, Nippon Steel de iki küçük fabrikada üretimini durdurdu. Deprem ayrıca güneş panellerindeki yonga plakası ve polislikon üreticisi Japon şirketlerin üretimlerinin azalması riskini de artırdı. Credit Suisse, güneş paneli yonga plakası üreticisi M. Setek'in fabrikasının, depremin merkez üssüne yakın Sendai kenti yakınında bulunması nedeniyle arz sorunları ortaya çıkmasını beklediğini bildirdi.