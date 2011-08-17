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Dünya

Nükleer santralin sorunları yıllar öncesinden ANKARA (A.A)

17 Ağustos 2011 15:44

-Nükleer santralin sorunları yıllar öncesinden ANKARA (A.A) - 17.08.2011 - Japonya'daki şiddetli depremden sonra etrafa radyasyon yaymaya başlayan Fukuşima nükleer santrali ile ilgili olarak, borularda ve soğutma sisteminde sorunlar olduğunun felaketten yıllar önce bilindiği belirtildi. Independent gazetesinin haberine göre, felaketten yıllar önce santralle ilgili problemler santralin işletmecisi Tokyo Elektrik Şirketi (Tepco) yetkililerinin dikkatine sunuldu. Tepco, 2002 yılında, hayati öneme sahip devridaim borularında çatlakların olduğu bildirildiği halde bu bilgiyi hasır altı ettiğini kabul etti. Bilginin hasıraltı edildiği dönemde Vatandaşların Nükleer Bilgi Merkezi, yaptığı açıklamada, "Bu borular kırılsaydı, soğutucunun dışarı sızacağı çok ciddi bir kazayla sonuçlanabilirdi" uyarısında bulunmuştu. Depremden dokuz gün önce, 2 Mart'ta da Nükleer Endüstriyel Güvenlik Kurumu (NISA) Tepco'yu, devridaim pompaları da dahil olmak üzere tesisteki hayati öneme sahip cihaz parçalarını gözden geçirmede yetersiz olduğu konusunda uyardı. Tepco'ya, bu konudaki gerekli denetimleri ve onarımları yapması ve 2 Temmuz'da NISA'ya rapor etmesi bildirildi. 11 Mart'taki depremden sonra tahrip olan Fukuşima Daiçi Santralinden çevreye ve okyanusa yüksek miktarda radyasyon yayılmıştı. Felaketten sonra birçok yöntem denense de sızıntının tamamıyla önlenmesi başarılamadı.

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