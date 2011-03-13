-NÜKLEER SANTRALİN GÜVENLİĞİ KAHRAMANMARAŞ (A.A) - 13.03.2011 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Türkiye'de kurulacak nükleer güç santrallerinin güvenlik sistemini müzakere ettiklerini söyledi. Kahramanmaraş'taki incelemelerini sürdüren Bakan Yıldız, Belediye Başkanı Mustafa Poyraz ve KÜSİAD Başkanı Adnan Toprak'ın ardından Vali Şükrü Kocatepe'yi makamında ziyaret etti. Bakan Yıldız, Türkiye'nin 8-10 yıl öncesine göre gelişen, değişen ve sürekli bu değişimin birbirini kovaladığı bir ülke olduğunu belirtti. Hedeflerinin 2023 yılında gerek milli gelir gerekse gayri safi yurt içi hasılayı daha da yükseltmek olduğunun altını çizen Yıldız, ''Onun için birçok alanın birbiriyle yarışması ve birbirinin önüne geçecek şekilde faaliyette bulunması lazım. Her türlü sektörde her yönüyle kaliteyi artırmamız lazım. Siyasette, bürokraside, yargıda, sportif faaliyetlerde, turizmde uluslararası yönde bu kaliteyi artırmamız lazım'' dedi. Bir basın mensubunun Japonya'daki depremin ardından nükleer güç santralindeki patlamayı hatırlatması ve Türkiye'de yapılması planlanan nükleer güç santralinin güvenlik sistemi ile ilgili sorusunu yanıtlayan Bakan Yıldız, şöyle dedi: ''Türkiye'de kurulacak nükleer güç santralinin iki önemli yanı var. Bir tanesi güvenlik sistemleri ile ilgili yapılan donanımlar 40 yıl önce kurulan santrallerden çok farklı. Neredeyse nükleer güç santraline harcanan para kadar bunların güvenlik sistemlerine harcanıyor. Fukushima'daki nükleer güç santrali 1971 yılında kurulan bir santral. Birinci versiyonu; biz ise bunun üçüncü versiyonunu kullanıyoruz. Yani son kullanılan versiyonu. Tabii ki tsunaminin tesiri çok büyük olmuş. Tekrar depremle ilgili üniversitelerdeki profesörlerle görüşmelerimiz oldu, arkadaşlarımızın tahlillerini tekrar ortaya koyduk. Tabii bizde tsunami tehlikesi söz konusu değil. Allah vermesin depremin de böylesi bir şiddette olmasını da beklemiyoruz. Biz nükleer güç santrallerinin müzakerelerini yürüttüğümüz tipinin hem Rusya Federasyonu ile alakalı hem Japonya alakalı güvenlik sistemlerinin bu santrallerden çok farklı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama yine de bu depremler dünyadaki bütün ülkelerin nükleer güç santrali çalıştıran ve çalıştırmayan bütün ülkelerin çıkartacağı dersler vardır. Türkiye'nin de yürütülen müzakerelerde dikkate alacağı konular olacaktır.'' Karadeniz'de petrol ve doğalgaz aramaları ile ilgili soruya ise Bakan Yıldız, ''Şu anda yeni bir platform daha geliyor. Bu platformla aramaya devam edeceğiz. Karadeniz'de hem doğalgaz hem petrol aramalarını sürdüreceğiz'' cevabını verdi. Bakan Yıldız, daha sonra özel uçakla Kayseri'ye hareket etti.