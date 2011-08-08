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Dünya

NÜKLEER SANTRALİN AÇILIŞI ERTELENEBİLİR TAHRAN (A.A)

08 Ağustos 2011 14:55

-NÜKLEER SANTRALİN AÇILIŞI ERTELENEBİLİR TAHRAN (A.A) - 08.08.2011 - İran'ın Buşehr kentinde faaliyete geçirmeyi planladığı, ülkenin ilk nükleer enerji santralinin açılışının yine ertelenebileceği bildirildi. İran'daki reformcu Aftab gazetesinin, İranlı milletvekili Asgar Celalyan'a dayanarak verdiği haberde, Rus Rosatom şirketince inşa edilen nükleer enerji santralinin, Rusya'dan gelen para talepleri nedeniyle ertelemelerle karşı karşıya kalacağını duyurdu. İran parlamentosu nükleer enerji santrali özel komitesi üyesi de olan Celalyan gazeteye yaptığı açıklamada, İran'ın 1000 megavatlık nükleer enerji santrali için hesap edilen bedelin en az iki katını ödemesine karşın, komitenin, nükleer enerji santralinin daha önce ilan edildiği gibi Ağustos ayında açılacağı konusunda kuşkular taşıdığını söyledi. Rusya ile İran yönetimleri 1995 yılında, Buşehr kentinde bir nükleer enerji santrali inşa edilmesi için 1 milyar dolarlık anlaşma yapmıştı. 1999'da faaliyete geçmesi öngörülen nükleer enerji santralinin bitiş tarihi sürekli olarak ertelenmişti.

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