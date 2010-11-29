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Ekonomi

NÜKLEER SANTRALE KREMLİN'DEN ONAY ANKARA (A.A)

29 Kasım 2010 17:42

-NÜKLEER SANTRALE KREMLİN'DEN ONAY ANKARA (A.A) - 29.11.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Rusya Devlet Başkanı Dimitriy Medvedev'in, Akkuyu Nükleer Santral inşaatıyla ilgili Rusya ile yapılan devletlerarası anlaşmaya onay verdiğini açıkladı. Bakan Yıldızyaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk nükleer santralinin Mersin Akkuyu'da kurulması yolunda bir eşiğin daha açıldığını belirtirken, ''Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Sayın İgor Seçin biraz önce beni arayarak bu bilgiyi verdi. Böylece Türkiye-Rusya İlişkilerinde yeni bir dönem açılıyor'' dedi. Mersin Akkuyu'ya yapılması planlanan Nükleer Santral inşaatı 4 üniteden oluşacak ve yaklaşık 20 milyar dolara mal olacak. Santralin ömrü tamamlanıncaya kadar 60 yıl boyunca Rusya işletecek. Türkiye 15 yıl boyunca elektrik alım garantisi verecek.

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