Nükleer santralde gaz sızıntısı: 3 ölü!

Güney Kore'nin Ulsan kentindeki nükleer santralde meydana gelen gaz sızıntısı sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gelişmiş nükleer teknolojisi ile bilinen Güney Kore'de meydana gelen nükleer sızıntı, bir anda ülkenin gündemine oturdu.

Yetkililer, acil müdahaleye rağmen santraldeki 3 işçinin bilinçleri kapalı şekilde hastaneye kaldırıldığını duyurdu. İşçilerin hastanede yaşamlarını yitirdikleri kaydedildi.

Santraldeki yetkililerden alınan bilgiye göre, söz konusu gaz sızıntısının sebebi henüz tespit edilemedi. Öte yandan yaşamını yitiren iki işçinin kaza esnasında şalter odasında bulunmasının nedeni de halen anlaşılmış değil. Verilen bilgiye göre söz konusu iki işçinin kaza sırasında o odada bulunmasını gerektiren bir sebebin olmadığı iddia ediliyor.