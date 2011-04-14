-NÜKLEER SANTRALDE CESET ARANIYOR TOKYO (A.A) - 14.04.2011 - Japonya'da polis 11 Mart'ta meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin ardından arızalanan Fukuşima Daiçi nükleer santralinin çevresinde ceset arıyor. Beyaz koruyucu giysiler giyen yüzlerce polis, 11 Mart'tan bu yana ilk kez, radyasyon yayan Fukuşima nükleer santralinin dışındaki 10 kilometre yarıçaplı alanda yıkıntıların arasında cesetleri aramaya başladı. Polis, radyasyon seviyesinin azalmasının santral civarında arama çalışmalarına olanak sağladığını söylerken, polislerin koruyucu elbiselerinin yırtılmaması için büyük dikkatle çalıştıkları kaydediliyor. Polis yetkilileri, bölgede 1000 civarında kayıp olduğu bildirilen kişilerin cesedinin bulunduğunu tahmin ettiklerini ifade etti. Japonya'nın kuzeydoğusundaki büyük depremin ardından yapılan çalışmalarda şimdiye kadar 13 bin 400 kişinin cesedi bulunurken, 14 bin 800'den fazla kişinin ise kayıp olduğu belirtiliyor. Bu arada Fukuşima santralinin içinde ise işçiler tsunami sonrası soğutma sistemleri devre dışı kalan reaktörlerdeki durumun istikrara kavuşması için çalışmalarını sürdürüyor.