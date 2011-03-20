Nükleer santralde basınç yeniden arttı

T24 - Fukuşima santralinin 3 numaralı reaktöründe basınç yeniden yükseldi. Reaktörden radyoaktif gaz salınacak. Deprem ve tsunamide ölenlerin sayısı ise 8 bini geçti.





Japonya'da 9 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir haftadan fazla bir süre geçti. Japonya bir tarafyan deprem ve tsunaminin yaralarını sarmaya çalışırken, bir tarftan da Fukuşima nükleer santralinde meydana gelen patlama ve yangınlar sonrasında olası bir nükleer felaketin engellemeye çalışıyor.

Santralin reaktörlelerinde oluşan basıncın azaltılması ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Ancak tüm çabalara rağmen bugün 3 numaralı reaktöründeki basıncın yeniden yükseldi.



'Çabalar işe yaramıyor'

Japonya Nükleer Güvenlik Ajansından Hidehiko Nişiyama, Fukuşima nükleer santralinin 3 numaralı reaktöre su verilmesine ilişkin çabaların ''işe yaramıyor olabileceğini'' belirterek, reaktörden çevreye bir miktar radyoaktif gaz salınacağını söyledi.

Nişiyama, gaz salınımının, nükleer santralin çevresindeki radyasyon oranını yeniden yükselteceğini ifade etti.



Bilanço artıyor

Depremin bilançosu ise artıyor. Kyodo Haber Ajansı, depremdeki resmi ölü sayısının 8 bin 133'e yükseldiğini bildirdi. Haberde, 12 bin 272 kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

japon Ulusal Polis Kurumu'ndan yapılan açıklamada, deprem ve tsunami felaketinde 7 bin 700 kişinin öldüğü , 11 bin 651 kişinin de halen kayıp olduğu belirtildi.

Felakette ölen birçok kişinin cesedinin 2004'te Hint Okyanusu'nda meydana gelen tsunamide olduğu gibi bulunamayabileceği kaydediliyor.