Nükleer santral ihalesi durduruldu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları (TMMOB) Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Danıştay'ın nükleer santral ihalesi yönetmeliğinin üç maddesinde yürürlüğü durdurduğunu ve bununla ihalenin temelinin ortadan kalktığını bildirdi.



Türkiye Elektrik Ticaret A.Ş. (TETAŞ) tarafından açılan nükleer santral ihalesine tek katılımcı olarak giren Rus- Türk ortaklığı Atomstroyexport- Inter RAO - Park Teknik'ten oluşan konsorsiyum, önce 21.16 kilowatt saat/sentlik teklif vermiş ardından bu rakam kilowatt saat başına 15.3-13.4 sent aralığına çekilmişti. İhalede teklifin geçerlilik süresi 20-24 Kasım aralığına kadar uzatılmıştı.



Soğancı yaptığı açıklamada, nükleer santral kurulması hakkında yönetmeliği iptali için dava açtıklarını hatırlatarak, "Danıştay 13. Dairesi söz konusu dava çerçevesinde yönetmeliğin 7. maddesinin yürütmesinin durdurulmasına karar vererek, diğer maddeleri yönünden ise yürütmenin durdurulması talebimizi reddetmişti. Bu karara karşı, Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna itiraz ettik ve Kurul, itirazımızı kısmen kabul ederek; yönetmeliğin yer tahsisi başlıklı 5. maddesi ve aktif elektrik enerjisi birim satış fiyatını oluşturma usul ve esasları başlıklı 10. maddesinin de yürütmesinin durdurulmasına karar verdi" dedi.



"Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun kararıyla birlikte yürütmesi durdurulan maddeler, nükleer santral ihalesini geçersiz konuma koymuştur" diyen Soğancı, yer tahsisi başlıklı maddenin ve teklifte sunulan birim satış fiyatına ilişkin esasları belirleyen maddenin yürütmesinin durdurulması ile ihalenin temelinin ortadan kalktığını vurguladı.



"Tek katılımcı olmasına rağmen devam ettirilen, teklif fiyatı yüksek olmasına rağmen aynı şirketten hukuken geçersiz tekliflerle sonuçlandırılmaya çalışılan, yaratılan hukuki karmaşa içerisinde süre uzatımına gidilen nükleer santral ihalesi, yargının verdiği yönetmeliğe ilişkin yürütmeyi durdurma kararıyla hukuken sona ermiştir" diyen Soğancı, nükleer enerji ısrarından vazgeçilmesini istedi.



Bakan 'Kasım sonuna bitirmek istiyoruz' demişti



Enerji Bakanı Taner Yıldız, geçen hafta yaptığı açıklamada değerlendirmenin Kasım ya da Aralık sonuna kadar bitirilmesini istediklerini belirterek "Nükleer güç santralıyla ilgili görüşmeler devam ediyor, ama şu anda ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacak seviyede değil. Biz Kasım ayının sonuna kadar bitirmek istiyoruz. Kasım ve Aralık ayı diyelim" dedi.



Türkiye'nin ilk nükleer santralinin yapımı için açılan ihalede verilen teklifin geçerlilik süresi 24 Kasım'da doluyor.



Türkiye Elektrik Ticaret A.Ş. (TETAŞ) tarafından açılan nükleer santral ihalesine tek katılımcı olarak giren konsorsiyum, önce 21.16 kilowatt saat/sentlik teklif vermiş ardından bu rakam kilowatt saat başına 15.3-13.4 sent aralığına çekilmişti.