-NÜKLEER SANTRAL GÖRÜŞMELERİ HAFTAYA BAŞLIYOR ANKARA (A.A) - 23.11.2010 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Sinop'a yapılması planlanan nükleer santral için önümüzdeki hafta Japon heyetiyle görüşmelerin başlayacağını bildirdi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Dünya Enerji Konseyi Genel Sekreteri Chirtoph Frei ile Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Süreyya Yücel Özden'i makamında kabul etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yıldız, Sinop'a yapılması planlanan nükleer güç santrali konusunda Kurban Bayramı öncesinde Güney Kore'de son bir toplantı yaptıklarını ve toplantıdan çıkan sonuçları da kamuoyu ile paylaştıklarını hatırlattı. Japon heyetiyle görüşmelerin önümüzdeki hafta başlayacağını belirten Yıldız, diğer ülkeler için de uluslararası nezakete uygun olarak gelen teklifleri değerlendirecek ekiplerin bulunduğunu söyledi. Yıldız, ''Şu anda 3 ayrı ekip, 3 ayrı alanda çalışıyor. TAEK'ten, Dış İlişkiler Başkanlığından, Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün dahil olduğu çok geniş katılımlı ekiplerimiz var. Bu çalışmaları kısa sürede tamamlamak zorundayız. Nükleer santral konusunda kaybedilen zamanları mutlaka telafi etmemiz lazım'' diye konuştu. Rus Parlamentosunun alt kanadı olan Duma'nın Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatını onayladığını da hatırlatan Yıldız, konunun genel kurulda nihai olarak görüşülüp, sonra Kremlin'e onaya gönderileceğini ifade etti. Yıldız, ''Nükleer santralin inşaatına bir an önce başlamamız lazım. Özellikle Mersin Akkuyu'da lisanslamalar, yer teslimleri ve bir kısım zemin etütleriyle beraber inşaatın başlaması için çaba sarf ediyoruz'' dedi. Bir gazetecinin ''3 ayrı ekibin 3 ayrı alanda çalıştığını söylediniz. 3 ayrı ülke ile mi çalışma var?'' şeklindeki sorusu üzerine Yıldız, ekiplerin birinin Rusya Federasyonu, birinin Japonya ile çalıştığını, bir diğer ekibin de Batı Avrupa ile çalıştığını bildirdi. Basın mensuplarının ''Fransa ile mi görüşüyor?'' şeklindeki soruların üzerine, ''Fransa niçin olmasın. Fransa da bu konuda görüşme talebinde bulunan ülkelerden biri'' yanıtını verdi.