-NÜKLEER SANTRAL ANLAŞMASI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI ANKARA (A.A) - 06.10.2010 - Türkiye ve Rusya arasındaki Akkuyu Nükleer Santrali'ne ilişkin anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşmaya göre, nükleer güç santralinin (NGS) işletilmesi dahil projenin yürütülmesi için kurulması öngörülen anonim şirket, anlaşma tarihinden itibaren 3 ay içinde kurulacak. Rus yetkili kuruluşlarının, anonim şirket şeklinde kurulacak Proje Şirketi'ndeki toplam payları, hiçbir zaman yüzde 51'den az olamayacak. Proje Şirketi, Rus tarafının tam desteğiyle NGS inşasının başlaması için gerekli tüm belgeler, izinler, lisanslar, rızalar ve onayların verilmesinden itibaren yedi yıl içinde ünite 1'i ticari işletmeye alacak. Proje Şirketi, ünite 1'in ticari işletmeye başlanmasından itibaren, ünite 2, ünite 3 ve ünite 4'ü art arda bir yıl aralıklarla ticari işletmeye alacak. Türk tarafı, Proje Şirketi'nin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) elektrik üretimi lisansı almasından sonraki otuz gün içinde, Ünite 1, Ünite 2, Ünite 3 ve Ünite 4 için sabit miktarlı elektriğin satın alınması amacıyla, TETAŞ'ın proje şirketi ile elektrik satın alma anlaşmasını (ESA) imzalamasını sağlayacak. TETAŞ, proje şirketinden, ESA'da belirtildiği şekilde, NGS'de üretilmesi planlanan elektriğin ünite 1 ve ünite 2 için yüzde 70'ine ve ünite 3 ve ünite 4 için yüzde 30'una tekabül eden sabit miktarlarını her bir güç ünitesinin ticari işletmeye alınma tarihinden itibaren 15 yıl boyunca 12,35 ABD senti/kilovat saat ağırlıklı ortalama fiyattan (katma değer vergisi dahil değil) satın almayı garanti edecek. Proje Şirketi, ünite 1 ve ünite 2'de üretilmesi planlanan elektriğin yüzde 30'unu ve ünite 3 ve ünite 4'te üretilmesi planlanan elektriğin yüzde 70'ini kendisi veya enerji perakende tedarikçileri vasıtasıyla serbest elektrik piyasasında satacak.