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Dünya

'Nükleer müzakereleri için adres Türkiye olabilir'

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, ''5 artı bir'' ülkeleriyle nükleer konudaki olası müzakerelerin Türkiye'de yapılabileceğini söyledi.

19 Mayıs 2010 03:00

T24 - İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, ''5 artı bir'' ülkeleriyle nükleer konudaki olası müzakerelerin Türkiye'de yapılabileceğini söyledi.


Nükleer konuda müzakerelere hazır olduklarını yineleyen ve zaman tayininden sonra karşı tarafla görüşebileceklerini belirten Salihi, ''Müzakereler büyük ihtimalle Türkiye'de yapılacak'' dedi.


Salihi, Türkiye, İran ve Brezilya arasındaki uranyum takasına ilişkin anlaşma doğrultusunda Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na (UAEK) bilgi verileceğini ve mektubun bir hafta içinde sunulacağını bildirdi.


Ali Ekber Salihi, Brezilya'nın ''5 artı 1'' grubuna katılmak istemesini de olumlu karşıladıklarını belirtti.


İran aleyhinde yeni yaptırım kararı alınmasını da değerlendiren Salihi, ''yaptırımların etkisini yitirdiğini ve Batılı ülkelerin son kozlarını oynadıklarını'' söyledi.


Salihi, Buşehr santralinde test üretimine ilişkin son aşamalara girildiğini ve birkaç ay içinde üretime geçileceğini ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

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