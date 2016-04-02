'Nükleer materyaller teröristlerin eline geçmesin'



ABD Başkanı Obama'nın ev sahipliğinde düzenlenen 4. Nükleer Güvenlik Zirvesi sona erdi. Zirve'ye aralarında 52 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği ile Interpol ayrıca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı temsilcileri katıldı.

Washington'daki zirvenin kapanışında, katılımcı devletler nükleer materyallerin teröristlerin eline geçmesine yönelik artan tehdite karşı uyardı. 50 katılımcı devletin imza attığı sonuç bildirisinde, nükleer tehlikenin uluslararası alanda hala en büyük tehditlerden biri olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Barack Obama, 'IŞİD'in çıldırmış militanları, nükleer malzemeleri kullanmaktan geri durmayacaklardır' dedi. Obama henüz hiç bir terör örgütünün nükleer bomba yapabilmeye ulaşamadığına dikkat çekerken, hâlihazırda yüzlerce askeri ve sivil kampta dünya genelinde 2 bin tona yakın nükleer malzeme bulunduğunu belirtti ve tüm bu malzemelerin her yerde düzenli şekilde güven altında olmadığına dikkat çekti.

ABD Başkanı, az bir miktar plütonyumun dahi yanlış ellere geçmesi durumunda yüz binlerce insanın ölümüne yol açacağı uyarısını yaptı. Obama, parçalanabilir nükleer malzemelerin daha sıkı korunması ve uranyum ile plütonyumun kullanımının sivil amaçlarla sınırlandırılmasına yönelik baskının arttırılmasını istedi.