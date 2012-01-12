-Nükleer madde stoklanan yerler güvenli değil WASHINGTON (A.A) - 11.01.2012 - Dünyada nükleer madde stoklanan yerlerin güvenliğinin yeterince sağlanmadığı bildirildi. ''Nükleer Tehdide Karşı Girişim'' adlı bir Amerikan sivil toplum kuruluşunun, uluslararası nükleer uzmanların yardımıyla yaptığı araştırmada, Kuzey Kore, Pakistan ve İran ''En az güvenli ülkeler'' olarak gösterildi. Sivil toplum kuruluşunun araştırmasında, bir kilodan fazla yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum veya plutonyum sahibi olan 32 ülkedeki nükleer madde güvenliğinin sınıflandırılması yapıldı. Araştırmada, ''Bu maddelerin 32 ülkedeki yüzlerce tesiste stoklandığı, bazı tesislerin güvenliğinin iyi sağlandığı, birçoğunun ise güvenliğinin bulunmadığı, bu durumun da nükleer maddeleri, çalınmaya veya nükleer silah sahibi olmak istediğini açıkça ilan etmiş olan terörist örgütlere satışına açık hale getirdiği'' belirtildi. Uzmanlar, söz konusu araştırmayı, ülkelerin sahip olduğu yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum veya plutonyum miktarı ve stoklama tesislerinin sayısı, tesislerin korunması ve nakil, uluslararası normların uygulanması ve şeffaflık, ülkelerin bu normları uygulama istekleri ve kapasiteleri, (siyasi istikrar, yolsuzluk, nükleer madde elde etmek isteyen grupların varlığı) gibi toplumsal faktörleri içeren beş kriterlik verilere dayandırdı. Arastırmada, güvenliğin en iyi sağlandığı ülkelerin Avustralya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve İsviçre olduğu vurgulandı. Sıralamanın sonunda ise 100 üzerinden 37 puanla Kuzey Kore'nin yer aldığı, bu ülkenin uluslararası normlara uyma ve şeffaflık kriterlerinden yoksun olduğu için son sırada bulunduğu ifade edildi. Listenin sonlarındaki diğer ülkelerinse siyasi istikrarsızlık, terörist örgütlerin varlığı, yolsuzluk ve depolama tesislerinin sayısı açısından Pakistan, İran, Vietnam ve Hindistan olduğu belirtildi. Özellikle stoklarının önemi nedeniyle beş ''resmi'' nükleer gücün listenin orta sıralarında yer aldığı, bu ülkelerden 27. sırada bulunan Çin ve 24. sırada bulunan Rusya'da yolsuzluğun görüldüğü bildirildi. İngiltere'nin 10, ABD'nin 13, Fransa'nın ise 19. sırada yer aldığı belirtildi. İsrail'in, şeffaflık ve kontrol prosedürlerindeki eksiklik nedeniyle 25, Japonya'nın ise bağımsız bir düzenleyici kurumunun olmayışından dolayı 23. sırada bulunduğu kaydedildi.