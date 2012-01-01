-Nükleer liste değiş tokuşu İSLAMABAD (A.A) - 01.01.2012 - Pakistan ile komşusu ve rakibi Hindistan sahip oldukları nükleer tesislerin listesini eş zamanlı olarak birbirleriyle paylaştı. Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hindistan ile nükleer tesislerin listesinin paylaşımının yanı sıra bu yıl iki ülkenin ellerinde bulunan mahkumların listelerinin de karşılıklı olarak paylaşıldığı bildirildi. Nükleer güce sahip iki ülke, 1988 yılında imzalanan ''Nükleer tesis ve santrallere karşı saldırmamazlık'' anlaşması gereği birbirleriyle yılın ilk günü nükleer tesislerinin listesini paylaşıyor.