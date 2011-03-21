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Dünya

NÜKLEER KRİZ STABİLİZE OLMA AŞAMASINDA WASHINGTON (A.A)

21 Mart 2011 18:56

-NÜKLEER KRİZ STABİLİZE OLMA AŞAMASINDA WASHINGTON (A.A) - 21.03.2011 - ABD Nükleer Denetleme Komisyonu, Japonya'daki nükleer krizin "stabilize olmanın eşiğine girmiş göründüğünü" bildirdi. Komisyondan yapılan açıklamada, Japonya'daki Fukuşima nükleer enerji santralinde ortaya çıkan felaketin ışığında, Amerikan nükleer reaktörlerinde ek denetim hazırlığının yapıldığı, reaktörlerin durumunun 90 gün gözden geçirileceği belirtildi. Açıklamada, Japonya'daki nükleer krizin endişeleri artırmasına karşın, Amerikan nükleer santrallerinin güvenli olarak çalışmalarını sürdürdüğünün tespit edildiği kaydedildi.

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