-NÜKLEER KRİZ PETROLÜ GERİLETTİ LONDRA (A.A) - 15.03.2011 - Japonya'daki nükleer krizin derinleşmesi ve radyasyon seviyesindeki artışın finansal piyasaları tedirgin etmesi nedeniyle uluslararası piyasalarda petrol fiyatları 4 ile 5 dolar değer kaybetti. ABD ham petrolünün nisan ayı teslimi varil fiyatı 4 dolar düşerek 97,10 dolara, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı da 5 dolar azalarak 107,88 dolara geriledi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 24 Şubat'tan bu yana ilk kez 110 doların altına indi. Piyasa uzmanları, petrol fiyatlarındaki düşüşün belirsizlik ve riskten kaçınmanın kombinasyonu olarak değerlendirdi. Dünyanın üçüncü büyük petrol tüketicisi Japonya'nın petrol talebinin, kısa dönemde imalat ve ulaştırma sektöründeki faaliyetlerin yavaşlamasına bağlı olarak muhtemelen düşeceği, ancak bu ülkenin yeniden yapılanma sırasında nükleer enerji yerine petrol kullanacağı için daha sonra yükselebileceği belirtildi. Petrol piyasasında ayrıca Suudi Arabistan askerlerinin, Şiilerin protestolarına sahne olan Bahreyn'e girmesiyle Ortadoğu'daki gelişmeler de yakından izleniyor. BNP Paribas bankasının emtia piyasaları uzmanı Harry Tchilinguirian, ''petrol piyasasının Ortadoğu ve Japonya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini, Ortadoğu'daki gerginliğin petrol fiyatlarında yukarı yönlü riski, Japonya'daki durumun ise aşağı yönlü riski ortaya çıkardığını'' söyledi.