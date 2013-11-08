İran: Nükleer konusunda anlaşma sağlanabilir

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Cenevre'deki görüşmelere katılan müzakerecilerin büyük çaba göstermeleri halinde, Tahran'ın nükleer programına çözüm bulunabileceğini söyledi.

Zarif, "Herkes elinden geleni yaparsa anlaşma sağlanır" dedi. İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya arasında görüşmeler, bugün ve yarın Cenevre'de sürecek.

Öte yandan, ABD medyası Dışişleri Bakanı John Kerry'nin Cenevre'ye bugün planlanmamış bir ziyaret gerçekleştirerek İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüşeceğini yazdı.