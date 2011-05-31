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NÜKLEER KARŞITLARINA BERAAT ANKARA (A.A)

31 Mayıs 2011 14:02

-NÜKLEER KARŞITLARINA BERAAT ANKARA (A.A) - 31.05.2011 - Mersin'in Gülnar ilçesinin Akkuyu mevkisinde yapılması planlanan nükleer santralle ilgili olarak geçen yıl TBMM'nin önünde eylem yapan, çoğunu Greenpeace, Mersin Nükleer Karşıtı Platform ve Yeşiller Partisi üyelerinin oluşturduğu 58 kişi beraat etti. Ankara 15. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya bazı sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada, Ankara dışında bulunan bazı sanıkların talimatla alınan savunmalarının dosyaya gönderildiği bildirildi. Hakim, daha sonra, sanıkların beraatine karar verildiğini açıkladı. Sanıklar, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet ettikleri iddiasıyla yargılanıyordu.

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