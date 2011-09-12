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Dünya

Nükleer işbirliğini artırıyorlar TAHRAN (A.A) 

12 Eylül 2011 04:14

-Nükleer işbirliğini artırıyorlar TAHRAN (A.A) - 12.09.2011 - İran ve Rusya nükleer işbirliğini artırma konusunda anlaştı. Resmi İran ajansı İRNA'nın haberine göre, İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, iki ülke arasında nükleer konularda ve diğer alanlarda önemli anlaşmalar imzalandığını belirtti. Salihi açıklamasını, Tahran'ı ziyaret eden Rusya Enerji Bakanı Sergey Şmatko'yla görüşmesinden sonra yaptı. İran Dışişleri Bakanı, anlaşmalarla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi. İran, Rus Bakanın da açılışına katılacağı, bugün faaliyete geçecek Buşehr enerji santralini Rusya'nın yardımıyla inşa etti.

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