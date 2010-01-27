Nükleer inattan vazgeç

T24- Meclis’te AKP’nin Grup Toplantısı’na giren Greenpeace eylemcisi, Başbakan Erdoğan’ın konuşması sırasında pankart açarak hükümetin nükleer planlarına “Hayır” dedi.



Başbakan Erdoğan’a “Nükleer İnattan Vazgeç” mesajı veren eylemci, polis tarafından göz altına alındı. Ankara, Greenpeace TBMM’de nükleer karşıtı bir eyleme imza attı. AKP’nin Meclis’teki Grup Toplantısı’na sızan Greenpeace eylemcisi Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması sırasında pankart açarak geçtiğimiz günlerde Rusya ile yapılan işbirliği anlaşmasını ve hükümetin nükleer santral kurma planlarını protesto etti.



Başbakan Erdoğan’ın Grup toplantısı konuşması sırasında “Nükleere hayır” diye Başbakana seslenen Greenpeace eylemcisi, “Nükleer İnattan Vazgeç!” yazan bir pankart açtı. Eylemci güvenlik güçlerince gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Kampanyası Sorumlusu Korol Diker, “Başbakan Erdoğan’ın ve hükümetin nükleer enerji inadından biran önce vazgeçmesi lazım. Rusya’da atılan bu imzalar ile yargı kararlarını, hatta Türkiye Cumhuriyeti yasalarını bile hiçe sayıyorlar. Yangından mal kaçırır gibi yapılan bu anlaşmaya dair de bir iki ufak bilgi dışında bugüne kadar hiçbir detay açıklanmadı. Bütün bunlar, kapalı kapıların ardında yapılan başka pazarlıklar mı var sorusunu akıllara getiriyor” dedi ve ekledi “Enerji bağımsızlığımızı sağlamak iddiasıyla yola çıkan hükümetin attığı her adımda bizi Rusya’ya daha da kötüsü kirli enerjilere giderek daha fazla bağımlı kılması, enerji politikalarımızın içinde bulunduğu çıkmazı da gözler önüne seriyor”. dedi