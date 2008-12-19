Nükleer ihalesine onay çıktı

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Türkiye'nin ilk nükleer santralin yapımı için açılan ve yalnızca Rus devlet şirketi Atomstroyexport-Inter RAO ve Ciner'in sahibi olduğu Park Teknik'ten oluşan ortaklığın katıldığı ihalede ortaklığın teknoloji teklifini uygun buldu.



TAEK ölçütleri uygunluk belgesi bugün Türkiye Elektrik Ticaret AŞ (TETAŞ) genel müdürülüğü'ne teslim edildi. Ortaklık her biri 1,200 Megawatt (MW) gücünde toplam 4 reaktörden oluşan teklif verdi.



Park Elektrik hisseleri TAEK'in kararı sonrasında yüzde 8 civarında prim yaptı.