Nükleer ihalesinde fiyat zarfı açıldı

Teklifi yüksek buldular



İhalede tek teklif veren JSC Atomstroyexport-JSC Inter Raoues-Park Teknik Ortak Girişim Grubu, birim fiyat ağırlıklı ortalama olarak kilovatsaat başına 20,79 cent, değerlendirmeye esas indirgenmiş birim fiyat olarak ise 21,16 cent fiyat teklifinde bulundu.Buna göre JSC Atomstroyexport-JSC Inter Raoues-Park Teknik ortak girişim grubu kilovatsaat başına 21,16 cent teklifinde bulundu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı toplantı salonunda TETAŞ Genel Müdür Yardımcısı ve İhale Komisyon Başkanı Yaşar Çakmak Nükleer Santral Yapımı Yarışmasına dönük ihalede üçüncü, yani fiyat zarfını açtı.Çakmak’ın verdiği bilgiye göre söz konusu firma mektubunda, "değerlendirmeye esas toplam aktif elektirk enerjisi miktarı 415 milyar 517 milyon 797 bin 649 kilovatsaat, toplam ortalama aktif elektrik enerjisi birim fiyat ağırlıklı ortalaması 20,79 cent kwh" teklifinde bulundu.Firmanın teklif ettiği değerlendirmeye esas indirgenmiş birim fiyat ise 21,16 kilovatsaat cent oldu.Firma değerlendirmeye esas toplam satış tutarı olarak 86 milyar 367 milyon 454 bin 750 dolar teklifte bulundu.Fiyat zarfının açılmasının ardından Çakmak, söz konusu firmanın daha uygun bir teklif vereceğinin açıklandığını sözlerine ekledi.Elektrik Üreticileri Derneği Başkanı Önder Karaduman, nükleer santral yarışmasında tek teklif veren JSC Atomstroyexport-JSC Inter Raoues-Park Teknik Ortak Girişim Grubu’nun verdiği teklifi göreceli olarak yüksek bulduğunu ancak bunun aşağıya çekilmesini arzu ettiklerini bildirdi.