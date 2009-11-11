Nükleer ihalesinde 2 kritik iptal

Danıştay nükleer santral ihalesinde iki maddenin daha yürütmesini durdurdu. TMMOB Başkanı Soğancı, “İhalenin temeli ortadan kalktı” dedi.



Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Rus ortaklarıyla birlikte sadece Park Enerji’nin teklif verdiği Türkiye’nin ilk nükleer santralının kurulması ve işletilmesi için açılan yarışma ve sözleşmeye ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelikteki iki kritik maddenin daha yürütmesini durdurdu. Bu maddeler ‘yer tahsisi’ ve çok tartışılar ‘birim satış fiyatı’ konularını kapsıyor.

Bilindiği gibi, Türk-Rus ortaklığı önce kwh başına 21.16 sent teklif etmiş ardından bu teklifi 15 cente çekmişti. Ancak son teklif bile Türkiye’de üretilen elektriğin ortalama fiyatının üzerinde. Ayrıca bu fiyat uluslararası örneklerle karşılaştırıldığında da oldukça yüksekte kalıyor.



TMMOB: İhale artık geçersiz



Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Başkanı Mehmet Soğancı, “Kurul kararıyla birlikte yürütmesi durdurulan maddeler, nükleer santral ihalesini geçersiz konuma koymuştur” dedi. TMMOB, konuyla ilgili yönetmeliğin iptali için dava açmıştı. Danıştay 13. Daire, yönetmelikteki “yarışmaya katılacaklarda aranacak şartlar” başlıklı 7. maddesindeki, yarışmaya teklif verenlerin nükleer santral işletmeciliği deneyimi olan şirketlerle anlaşma yapılacağına dair niyet mektuplarının bulunması ile süpervizörlük anlaşması yapılmasına yönelik olarak niyet mektuplarının bulunmasına ilişkin ibarelerin yürütmesini durdurmuştu. Daire, yönetmelikteki diğer maddelerin yürütmesinin durdurulması istemini reddetmişti. TMMOB, bunun üzerine diğer maddelerin de yürütmesinin durdurulması talebiyle karara itiraz etti.



TMMOB’un itirazını değerlendiren Kurul, yönetmelikteki “yer tahsisi” başlıklı 5. madde ile “aktif elektrik enerjisi birim satış fiyatını oluşturma usul ve esasları” başlıklı 10. maddenin de yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.



10. maddenin, 5710 sayılı Nükleer Santral Kurulumuna İlişkin Yasa’ya aykırı olduğuna karar veren Kurul, birim satış fiyatlarına, ulusal radyoaktif atık hesabı ve işletmeden çıkarma hesapları katkı paylarının dahil edilemeyeceğini belirtti. Kurul, ilk durdurma kararını da yerinde buldu.



Hukuki karmaşa yaratıldı



Davayı açan TMMOB Başkanı Soğancı ise şunları söyledi: Tek katılımcı olmasına rağmen devam ettirilen, teklif fiyatı yüksek olmasına rağmen aynı şirketten hukuken geçersiz tekliflerle sonuçlandırılmaya çalışılan, yaratılan hukuki karmaşa içerisinde süre uzatımına gidilen nükleer santral ihalesi, yargının verdiği yönetmeliğe ilişkin yürütmeyi durdurma kararıyla hukuken sona erdi.”



Bakan Yıldız: İptali için erken



Enerji Bakanı Taner Yıldız, Danıştay’ın nükleer santral konusundaki kararı için, “Şu anda ihalenin iptal edildiğini söylemem için erken” dedi.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, “Nükleer santral ihalesi iptal oldu mu?” sorusuna şu yanıtı verdi:



“Bildiğiniz gibi Danıştay’ın üst kurulunun bir kararı bugün (dün) bildirildi. Henüz gerekçeli karar elimize geçmiş değil. Hukuken incelemelerimize devam edeceğiz. Şu anda ihalenin iptal edildiğini söylemem için erken. Hukuk da devam ediyor, konuyla alakalı değerlendirmeler de devam ediyor.”