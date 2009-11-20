Nükleer ihale iptal edildi

TETAŞ, 24 Eylül 2008 tarihinde yapılan nükleer santral ihalesini iptal etti.



Mersin Akkuyu'da nükleer santral yapımı için çıkılan ihale iptal edildi.

Danıştay'ın yönetmeliğin bazı maddeleri için verdiği yürütmeyi durdurma kararının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temyize gitmedi, bunun yerine ihale sonucuna ilişkin raporu Türkiye Elektrik Ticaret Anonim Şirketi'ne iade etti.

İhale TETAŞ Yönetim Kurulu toplantısının ardından resmen iptal edildi.

TETAŞ Genel Müdürü Hacı Duran Gökkaya'nın imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, iptalin şartnamenin 31. maddesi doğrultusunda gerçekleştirildiği bildirildi