Nükleer Güvenlik Zirvesi başlıyor

T24 - ABD Başkanı Barack Obama'nın ev sahipliğini yapacağı ve 50'ye yakın devlet ve hükümet liderinin katılacağı Nükleer Güvenlik Zirvesi bu akşam saatlerinde Washington'da başlıyor.



Washington'daki zirveye 50'ye yakın devlet ve hükümet lideri katılıyor



Zirve öncesinde konuşan Obama, küresel güvenlik karşısındaki en büyük tehdidin, nükleer silahların bir terör örgütünün eline geçmesi ihtimali olduğunu söyledi.



Obama, dünya liderlerinin zirvede, kendi ifadesiyle "başıboş nükleer malzemelerin" nasıl korunacağına odaklanmaları gerektiğini, El Kaide gibi örgütlerin bu tür bir silahı kullanmakta tereddüt etmeyeceklerini belirtti.



Obama bu tür silahların büyük bir kenti hedef alması halinde, sonuçlarının yıkıcı olacağı yorumunu yaptı.





Erdoğan Sarkisyan buluşması



Öte yandan Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, zirveye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ile birlikte katılıyor.



Erdoğan'ın Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan ile de bugün biraraya geleceği bildirildi.



Görüşme, ilişkilerin normalleşmesi yönünde imzalanan protokollerin ardından, Erdoğan ile Sarkisyan arasında liderler düzeyinde yüz yüze yapılacak ilk temas olacak.



Türkiye ile Ermenistan arasında diplomatik ilişki kurulmasını ve sınırların açılmasını öngören protokoller, geçen Ekim ayında İsviçre'nin Zürih kentinde iki ülkenin dışişleri bakanlarınca imzalandı.



Ancak bu protokollerin uygulanabilmesi için her iki ülkenin parlamentolarının onayını alması gerekiyor.



Amerikan Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi, Mart ayı başlarında 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan tasarıyı 22 hayır oyuna karşı, 23 evet oyu ile kabul etmiş, kararın ardından Ankara, Washington Büyükelçisi Namık Tan'ı görüşmelerde bulunmak üzere Türkiye'ye çağırmıştı.



Tan nükleer zirve öncesinde Washington'a geri döndü.



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Barack Obama bugün Sarkisyan ile yarın da Erdoğan ile bir araya gelecek.



Edoğan ziyareti kapsamında George Mason Üniversitesinde "Küresel Barış Vizyonu Olarak Medeniyetler İttifakı" başlıklı bir konferans da verecek.



Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton arasında da bir ikili görüşme yapılacağı öğrenildi.







