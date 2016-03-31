Nükleer güvenlik zirvesi başlıyor



İki gün sürecek olan zirvenin başlıca gündem maddesi, nükleer silah yapımında kullanılan maddelerin aşırılık yanlılarının eline geçmesinin ve terör saldırılarında kullanılmasının nasıl önleneceği. Zirveye katılanlar, radyoaktif madde stoklarının nasıl azaltılacağı ve nasıl daha da güvenli halde tutulacağı sorularına yanıt arayacak.

Zirve öncesinde uluslararası güvenlik uzmanları IŞİD'in kaçak plütonyum ve zenginleştirilmiş uranyum elde ederek bu maddelerden bomba yapabileceği endişesini dile getirmişti.

Şimdiye kadar yapılan dördüncü nükleer güvenlik zirvesi olan buluşmanın son nükleer güvenlik zirvesi olması bekleniyor. Programa göre katılımcıların bugün ortak bir akşam yemeği yenmesi planlanıyor.

Almanya'yı zirvede Savunma Bakanı Ursula von der Leyen temsil edecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest dün yaptığı açıklamada ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirve sırasında bir araya geleceğini belirtti. Earnest açıklamasında “Başkan Obama'nın da bir tür görüşme için en azından biraz zaman ayıracağını sanıyorum, zira kendisi de burada” dedi.