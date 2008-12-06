Nükleer gücü ayağa kaldıran şaka

Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari'ye, Hindistan'da 170 kişinin ölümüne neden olan saldırılardan 2 gün sonra telefonda yapılan bir şaka, nükleer güç sahibi ülkeyi alarma geçirdi.



Teröristlerin tamamının Pakistanlı olması ve orada terör eğitimi almış olmaları, Hindistan ile Pakistan arasını bir hayli germişti. Dawn gazetesinin haberine göre, 28 Kasım'da Hindistan'ın Mumbai kentinde düzenlenen terör saldırılarından 2 gün sonra kendisini Hindistan Dışişleri Bakanı Pranab Mukherjee olarak tanınan bir kişi Zerdari'yi aradı ve tehditkar bir ifadeyle konuştu.



Yüksek düzeyli alarm



Bunun üzerine nükleer silahlara sahip Pakistan güçleri alarma geçirildi. Pakistan Hava Kuvvetleri'nin, 24 saat süreyle herhangi bir Hindistan saldırısına karşı "yüksek düzeyli alarm" durumunda tutulduğu belirtildi.



Rice'ı da aramış ancak ulaşamamış



Haberde, Zerdari'yi arayan ve kendini Hindistan Dışişleri Bakanı olarak tanıtan kişinin ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Condoleeza Rice'ı da aradığı ancak ulaşamadığı kaydedildi.



Şakayı yapan kişinin kim olduğunun araştırıldığı belirtildi. Bir diplomat da Reuters ajansına gazetenin haberini doğruladı.



Hindistan, 171 kişinin ölümüne neden olan saldırılarla Pakistan'ın ilgisi olduğunu ileri sürüyor.

