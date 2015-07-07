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Dünya
Deutsche Welle

Nükleer görüşmeler uzatmalara kaldı

Viyana'da İran ve 5+1 grubuyla devam eden nükleer görüşmeler uzaltıldı. Heyetler anlaşma üzerindeki son pürüzleri gidermeye çalışıyor.

07 Temmuz 2015 20:56


AB Komisyonu Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İran'la uluslararası toplum arasındaki görüşmelerin birkaç gün daha uzatıldığını açıkladı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden müzakerelerde anlaşma için 7 Temmuz tarihi öngörülmüştü.

Görüşmelere katılan dışişleri bakanları Viyana'dan ayrılsa da heyetler arasındaki pazarlıkların aralıksız devam edeceğini belirten Mogherini, son tur görüşmelerin amacının anlaşma sağlanması olduğunu söyledi.

Kongre'nin onayına sunulacak

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada uzatılan sürenin 10 Temmuz olduğu belirtildi. ABD Başkanı Barack Obama, varılacak anlaşmayı en geç perşembe günü ABD Kongresi'ne sunmak istiyor.

Yasalar uyarınca Kongre'nin anlaşmayı incelemek için 30 gün süresi var, eğer bu süre içinde anlaşma onaylanmazsa gözden geçirme süresi 30 gün daha uzuyor. Ancak böyle bir durum, anlaşmanın hayata geçirilmesinin gecikmesine neden olabilir.

Son pürüzler

Tarafları en çok zorlayan noktalardan birinin Tahran'a karşı uygulanan yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili takvim olduğu belirtiliyor.

Üzerinde uzlaşılmaya çalışılan anlaşma, İran'ın atom bombası üretmeden sadece sivil amaçlı nükleer enerji kullanabilmesini, bunun karşılığında da uluslararası toplumun İran'a uyguladığı ekonomik yaptırımları aşama aşama kaldırmasını öngörüyor.

Nükleer müzakereler, İran ve 5 + 1 ülkeleri (BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi ülkesi ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ile Almanya) arasında yapılıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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