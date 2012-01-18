-Nükleer görüşme büyük ihtimalle İstanbul'da olacak ANKARA (A.A) - 18.01.2012 - İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, özel uçakla Konya'dan Ankara'ya geldi. Salihi, nükleer görüşmelerin büyük ihtimalle İstanbul'da olacağını söyledi. Salihi, Esenboğa Havaalanı'nda, İran'ın nükleer programı konusunda 5 artı bir grubuyla görüşmeler konusundaki soru üzerine, kendisinin bu temasların Türkiye ve İstanbul'da yapılmasını arzu ettiğini, ancak müzakerelerin sürdüğünü söyledi. Mevkidaşı Ahmet Davutoğlu'nun AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve İran'ın nükleer görüşmelerdeki başmüzakerecisi Said Celili ile temas halinde olduğunu belirten Salihi, kesin olmamakla birlikte, görüşmelerin büyük ihtimalle İstanbul'da olacağını, yakın gelecekte bunların tarihinin de belirleneceğini kaydetti. Türk halkına yönelik mesajının sorulması üzerine de Salihi, "Türk halkı kardeşimizdir" dedi. İki ülke arasında çok iyi ilişkilerin bulunduğunu ifade eden Salihi, İran nüfusunun yüzde 40'ının Türkçe konuştuğunu, bunun iki ülke arasında güçlü bir bağ oluşturduğunu bildirdi. Salihi Ankara'daki temasları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile bir araya gelecek.