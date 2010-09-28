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Dünya

NÜKLEER FİZİKÇİ HAN'A SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ İSLAMABAD (A.A)

28 Eylül 2010 12:27

-NÜKLEER FİZİKÇİ HAN'A SEYAHAT ÖZGÜRLÜĞÜ İSLAMABAD (A.A) - 28.09.2010 - Pakistan'da Lahor Yüksek Mahkemesi, ülkenin nükleer güç sahibi olmasına büyük katkısı olan fizik profesörü Abdulkadir Han'ın seyahat özgürlüğünü kısıtlayan yasağı ikinci kez kaldırdı. Lahor Yüksek Mahkemesi, açtığı dava üzerine Han'a ülke sınırları içinde serbestçe seyahat etme hakkının geri verildiğini açıkladı. Pakistanlı ünlü fizik profesörü, 5 yıllık ev hapsinden sonra geçen yıl şubat ayında serbest bırakılmış, hükümetin mahkemeye itirazı üzerine Han'a seyahat özgürlüğü getirilmiş ve bu yasak mayıs ayında kaldırılmıştı. Hükümet bu karara bir kez daha itiraz etmiş ve Han'ın seyahat özgürlüğü kısıtlanmıştı. Prof. Han Pakistan'ın nükleer bilgilerini, Libya, İran ve Kuzey Kore gibi ülkelere satmakla suçlanarak 2004-2009 yılları arasında ev hapsinde tutulmuştu. 

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