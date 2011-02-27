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Dünya

NÜKLEER FİZİKÇİ CU GUANGYA ÖLDÜ ŞANGHAY (A.A)

27 Şubat 2011 10:06

-NÜKLEER FİZİKÇİ CU GUANGYA ÖLDÜ ŞANGHAY (A.A) - 27.02.2011 - Çin'in ilk atom ve hidrojen bombasını yapan ülkenin önde gelen nükleer fizikçilerinden Cu Guangya, 87 yaşında hayatını kaybetti. Şinhua ajansının haberine göre, ünlü nükleer fizikçi Çin Bilimler Akademisi ve Çin Mühendislik Akademilerinde öğretim görevlisi olarak çalışıyordu. Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Milli Komitesi Başkan yardımcılığı da yapan Cu, Çin'in orta kesimindeki Yiçang kentinde doğmuştu. ABD'de nükleer fizik doktorası yapan Cu, ülkesine döndükten sonra 1956'da Çin Komünist Partisine katılmıştı.

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