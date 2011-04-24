-NÜKLEER ENERJİYE DESTEK AZALDI İSTANBUL (A.A) - 24.04.2011 - Dünya Bağımsız Araştırmacılar Ağı (WIN-GIA) Global Nükleer Araştırması'nın sonuçlarına göre dünyada ve Türkiye'de nükleer enerjiye destek azaldı. Araştırmada, 47 ülkeden 34 bini aşkın kişiye bugün ve Japonya depremi öncesinde nükleer enerji konusundaki düşünceleri sorulurken, dünya çapında nükleer enerjiden yana olanların oranı yüzde 49, nükleer karşıtlarının oranı ise yüzde 43 oldu. Net destek Japonya depremi öncesine göre 19 puan azalarak yüzde 6'ya geriledi. Barem Research'ün Türkiye halkasını gerçekleştirdiği araştırma sonuçlarına göre dünyada ve Türkiye'de nükleer enerjiye destek azaldı. Türkiye'de, Japonya'da yaşanan felaket sonrası nükleer enerjinin karşısında olanların oranı yüzde 57'ye yükselirken, yanında olanların oranı ise yüzde 41'e geriledi. Deprem öncesi bu oranlar sırasıyla yüzde 51 ve yüzde 46 olarak gerçekleşmişti. Araştırmayla, Türkiye'de var olan nükleer santral projelerine yaklaşım da irdelendi. Görüşülen kişilerin yüzde 49'u bu santralleri hiçbir şekilde onaylamayacaklarını ve reddedeceklerini söylerken, yüzde 17 oranındaki diğer bir grup da projeleri onaylamadığını ancak gerekli olduğunu kabul ettiğini belirtti. Türkiye'de nükleer santral isteyip istemedikleri doğrudan sorulduğunda, görüşülen kişilerin yüzde 32'si ''evet'' yanıtını verdi. Araştırmaya katılanların yüzde 46'sı Türkiye'de yapılması planlanan santralin yerini bildiğini söylerken, yaş ve sosyoekonomik statü arttıkça bilenlerin oranının yükseldiği görüldü.