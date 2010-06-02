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Dünya

'Nükleer enerjide kararlıyız geri adım atmayacağız'

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, "ülkesi aleyhinde yüz kez yaptırım kararı alınsa dahi nükleer enerji faaliyetlerine devam edeceklerini" söyledi.

02 Haziran 2010 03:00

T24- İran Meclis Başkanı Ali Laricani, "5 artı 1" ülkelerinin İran'a karşı ağırlaştırılmış yaptırımları öngören karar taslağı üzerinde anlaşmalarını değerlendirirken, "Yüz yaptırım kararı alınsa dahi nükleer enerjiden vazgeçmeyeceğiz" dedi.


BM Güvenlik Konseyinin daimi üyeleri ve Almanya'ya seslenen Laricani, "Yaptırım kararı alırsanız yolumuz sizlerle ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuyla (IAEA) ayrılır" ifadesini kullandı.


"5 artı 1 ülkelerinin akılları her estiğinde diplomasi kanununu değiştiremeyeceklerini" belirten Laricani şunları söyledi: "Hareketleriniz dünya kamuoyunun gözleri önünde. Biz de hareketlerinizi yakından gözlemliyoruz. Hile peşinde olursanız, biz de UAEK ile ilişkileri gözden geçiririz." Laricani, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasını (NPT) imzaladıklarını ve hukuka bağlı olduklarını kaydetti.


Nükleer enerji teknolojisine sahip olduklarını söyleyen Laricani, "Nükleer enerji faaliyetlerimizle ilgili tutumumuzda kararlıyız ve geri adım atmayacağız" diye konuştu.


ABD, İsrail ve müttefikleri, İran'ın nükleer enerji faaliyetlerinin ileride askeri amaçlı olabileceği gerekçesiyle bu ülkeye karşı ağırlaştırılmış yeni yaptırım kararları alınmasını istiyor.


İran ise nükleer enerji faaliyetlerinin NPT çerçevesinde ve IAEA denetiminde yapıldığını belirterek, bu ülkelerde iddialarını ispatlamalarını talep ediyor.


Viyana Grubu'yla (ABD, Rusya, Fransa ve UAEK) uranyum takasını öngören anlaşma Türkiye, İran ve Brezilya tarafından imzalandıktan kısa bir süre sonra "5 artı 1" ülkeleri, İran aleyhinde ağırlaştırılmış yeni yaptırım kararları alınmasına yönelik karar taslağı üzerinde anlaşmışlardı.

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