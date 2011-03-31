-NÜKLEER ENERJİ BÜROSUNA BOMBALI PAKET CENEVRE (A.A) - 31.03.2011 - İsviçre'de nükleer enerji bürosuna gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. İsviçre ajansı SDA'nın haberinde, ülkenin kuzeyindeki Olten kentinde meydana gelen olayda, bu sabah Swissnuclear'in bürosuna gönderilen bombalı paketin çalışanlarca açıldığı sırada infilak etmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Swissnuclear'in, ulusal nükleer enerji şirketleri Axpo, Alpiq ve BKW'nin ortaklığı olduğu belirtildi.