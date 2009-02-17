Nükleer denizaltılar çarpıştı

İngiliz bulvar gazetesi The Sun, Atlas Okyanusu'nda bu ay başında bir İngiliz nükleer denizaltısının bir Fransız nükleer denizaltısı ile su altında çarpıştığını iddia etti.



Gazetenin bildirdiğine göre, kazada İngiliz donanmasının dört nükleer denizaltısından HMS Vanguard ve Fransız Triomphant denizaltısı önemli hasar gördü, ancak gemilerin nükleer donanımlarında sorun meydana gelmedi.



İngiliz denizaltısının onarım için İskoçya'daki Faslane'e çekildiğini yazan gazete, ikisi toplam 250 civarında bahriyeli taşıyan denizaltıların 3 veya 4 Şubat'ta meydana gelen kaza sırasında ayrı dalışlar için bölgede bulunduğunu bildirdi.



İngiliz Savunma Bakanlığı denizaltıların operasyonlarıyla ilgili herhangi bir yorumda bulunmayı reddederken, bir başka yetkili, haberi, "İngiliz donanmasının caydırıcılık kapasitesinin hiçbir zaman etkilenmediği ve nükleer güvenliğin tehlikede olmadığı" biçiminde teyit edebileceğini söyledi.

