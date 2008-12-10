'Nükleer bir İran Türkiye için de tehdit'

Mercan, İsrail'in eski Dışişleri Bakanı Natan Şaransky'nin başkanlığını yaptığı Adelson Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün davetlisi olarak geldiği İsrail'de yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tüm bölgenin nükleer silahlardan arındırılması gereğine inandığını kaydetti. Mercan, "Buna İsrail'in nükleer silahları da dahil mi?" sorusuna, "İsrail'in de kendini tehdit altında hissetmediği zaman nükleer silahlarından vazgeçebileceği" yanıtını verdi.Murat Mercan, İsrail'in, İran'ın nükleer planları nedeniyle kendini tehdit altında hisseden tek ülke olmadığını ifade ederek, nükleer bir İran'ın Türkiye için de tehlike oluşturduğunu söyledi."İran'ı tehdit olarak görmesine karşın Türkiye'nin bu ülke ile yoğun ticari ilişkiler içinde bulunduğunun ve kısa süre önce de güney İran'da doğal gaz sahalarının geliştirilmesini öngören bir mutabakat zaptı imzaladığının" hatırlatılması üzerine Mercan, mutabakat zaptı imzalanmasının herhangi bir eylemde bulunulduğu anlamına gelmediğini ve dolayısıyla Türkiye'nin yaptırımlar politikasından saptığı biçiminde yorumlanamayacağını söyledi.Mercan, Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi'nin İran ile ilgili olarak benimsediği herhangi bir politikadan sapmasının söz konusu olamayacağını belirterek, "İran ile işbirliği konusunda Türkiye'den, öteki ülkelerin yaptıklarından daha fazlasının da beklenemeyeceğini" vurguladı. Bu sözler, İran ile geniş çaplı ticaret anlaşmaları imzalamış olan Almanya ve İsviçre'ye yönelik bir ima olarak değerlendirildi.Türkiye'nin iki hafta önce İran ile yeni ABD yönetimi arasında arabuluculuk yapmayı önerdiğini ve girişimin İran tarafından olumlu karşılandığını belirten Haaretz, Mercan'ın bu konuda "Şimdi Obama'nın Beyaz Saray'a yerleşmesini bekliyoruz. Ondan önce de herhangi bir şeyin yapılabileceğini ya da yapılması gerektiğini düşünmüyorum" dediğini aktardı.Haberde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Ocak başında üç günlük resmi ziyaret için İsrail'de olacağı hatırlatılarak, "Görüşmeler sırasında Suriye ve İran ile ilgili olarak bazı ortak politika girişimlerinin ortaya atılması bekleniyor" ifadesi kullanıldı.Aynı konuda, Mercan'ın, Obama iş başına gelinceye ve İsrail seçimlerinin sonuçları belli oluncaya kadar, İsrail ile Suriye arasında Türkiye'nin aracılığıyla başlatılan dolaylı görüşmelerde bir ilerleme beklenmemesi gerektiği yolundaki sözlerine yer verildi. Mercan bu konuda ayrıca, "Gelecek aşama iki taraf arasında doğrudan bir diyalogdur ve şimdi biz de bunun için çalışıyoruz, ancak böyle bir diyalog için seçim sonrasını beklememiz gerekiyor" dedi.Gazze Şeridi'nden Sderot'a yöneltilen saldırılarla ilgili olarak da Mercan, "Evet, sivillere yöneltilen her saldırı, terördür. Sderot'a gidip buradaki halkın saldırılara nasıl hedef olduğunu gördüm. Ama Gazze'deki trajedi ve üzüntüyü de biliyorum. Hamas'a sivillere karşı saldırılarını durdurmasını tavsiye ediyor, İsrail'e de Gazze'ye uyguladığı yaptırımlara son vermesini öneriyorum. Çünkü taraflar birbirleri için trajediye yol açarken iki ulus yan yana nasıl yaşayabilir ki?" dedi.