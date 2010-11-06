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Dünya

NÜKLEER ATIKLAR ALMANYA'YA ULAŞTI BERLİN (A.A)

06 Kasım 2010 20:32

-NÜKLEER ATIKLAR ALMANYA'YA ULAŞTI BERLİN (A.A) - 06.11.2010 - Fransa'dan Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Gorleben kentine taşınmakta olan nükleer atıkların korunduğu Castor adı verilen özel konteynerler, demiryoluyla Almanya'ya ulaştı. Lüneburg polisi, Castor nakliyatının Baden-Württemberg eyaletindeki Kehl kentinden geçtiğini bildirdi. Demiryolu yakınlarındaki Dannenberg kentinde yaklaşık 10 bin kişi nakliyatı protesto ederken, Rheinland-Pfalz eyaletindeki Berg kentinde çok sayıda göstericinin demiryolunu kapattığı, polisin göstericileri dağıtmaya çalıştığı, şu ana kadar büyük bir olayın yaşanmadığı kaydedildi.

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