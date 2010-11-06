-NÜKLEER ATIKLAR ALMANYA'YA ULAŞTI BERLİN (A.A) - 06.11.2010 - Fransa'dan Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Gorleben kentine taşınmakta olan nükleer atıkların korunduğu Castor adı verilen özel konteynerler, demiryoluyla Almanya'ya ulaştı. Lüneburg polisi, Castor nakliyatının Baden-Württemberg eyaletindeki Kehl kentinden geçtiğini bildirdi. Demiryolu yakınlarındaki Dannenberg kentinde yaklaşık 10 bin kişi nakliyatı protesto ederken, Rheinland-Pfalz eyaletindeki Berg kentinde çok sayıda göstericinin demiryolunu kapattığı, polisin göstericileri dağıtmaya çalıştığı, şu ana kadar büyük bir olayın yaşanmadığı kaydedildi.