Nükleer anlaşma Kongre'den geçebilir



ABD Başkanı Barack Obama'nın İran'la uzlaşmaya varılan nükleer anlaşmayı Kongre'ye kabul ettirme ihtimali arttı. Demokrat Senatör Barbara Mikulski, çarşamba günkü açıklamasında oylamada "evet" oyu kullanacağını duyurdu. Böylelikle, anlaşma lehinde oy kullanacağını açıklayan senatörlerin sayısı 34'e yükselmiş oldu. 34 sayısının yakalanması halinde nükleer anlaşma karşıtlarının Obama'nın İran'a karşı uygulanan yaptırımları kaldırmasını engelleme şansı ortadan kalkmış olacak.

Cumhuriyetçiler Kongre'de çoğunluğu elinde bulunduruyor. Ancak ret kararının Senato üyelerinin üçte ikisi tarafından desteklenmemesi durumunda Obama kararı veto etme yetkisine sahip. 34 'evet' oyu ile nükleer anlaşma karşıtları üçte ikilik çoğunluğun altında kalıyor. Amerikan Kongresi'nin iki kanadından biri olan Senato'nun 100 üyesi bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin veto hakkına sahip beş üyesi olan ABD, Rusya, İngiltere, Çin ve Fransa ile Almanya, yıllar süren müzakerelerin ardından temmuz ayı ortasında İran ile ülkenin nükleer programının denetimlere tabi kılınması üzerinde anlaşmıştı. Bunun karşılığında yaptırımların aşamalı olarak gevşetileceği taahhüt edilmişti.

ABD'de Cumhuriyetçiler, anlaşmanın dünya genelinde nükleer silahlanma yarışı başlatacağı gerekçesiye anlaşmaya karşı çıkacaklarını duyurmuştu.