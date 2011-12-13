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Dünya

Nükleeer denemelerin fotoğrafı çekilmiş ANKARA (A.A)

13 Aralık 2011 16:05

-Nükleeer denemelerin fotoğrafı çekilmiş ANKARA (A.A) - 13.12.2011 - ABD'nin 1950'lerin başında yaptığı nükleer denemelerde zamanın teknolojisiyle tasarlanmış özel kameralarla atom patlamalarını görüntülediği ortaya çıktı. İlginç haber ve görüntüleri yayınlamasıyla meşhur "Damn Interesting" sitesinin yayınladığı fotoğrafta, patlamadan 10 km ötede kurulu ultra hızlı "rapatronik" kamerayla "atom infilakının" dehşeti gözler önüne seriliyor. Zamanın ilerisindeki teknolojiyle çekilen görüntüde en az 30 metre büyüklüğündeki korkunç ateş topu, patlamadan saniyenin milyonda biri saniye sonra görülüyor. 1952'de yapılan Tumbler-Snapper nükleer denemesinin görüntüsünde, yerden 20 metre yukarda oluşan dev ateş topunun sıcaklığının Güneş'in yüzeyinin üç katı olduğu belirtiliyor.

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