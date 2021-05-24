Nüfusunun büyük çoğunluğu aşılanan İsrail'de Covid-19 kısıtlamaları kalkıyor

Yaklaşık 9 milyon nüfusunun yüzde 62'sinin 2 doz aşı olduğu İsrail'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) kaynaklı uygulanan kısıtlamalar kalkıyor.

Tel Aviv hükümeti ocak ayında 10 binin üzerine çıkan günlük koronavirüs vakaları sebebiyle ülke genelinde 3 defa sıkı kısıtlama uygulaması başlamıştı.

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada günlük vakaların 10-15 arasına inmesi sonrası yakın bir zamanda kısıtlamaların büyük ölçüde kaldırılacağı kaydedildi.

Ülkede 50 yaşın üzerindeki kişilerin yüzde 92'sinin aşılandığı belirtilirken, açılım sonrası yeni bir salgın dalgasıyla karşılaşmamak için "yeşil pasaport" uygulaması yapılacağı açıklandı.

Buna göre aşı olan ya da daha önce Covid-19'a yakalanıp iyileşen kişilere, "yeşil pasaport" verilecek. Bu kişiler kalabalık konser, konferans ve benzeri etkinliklere rahatlıkla katılabilecek. Kısıtlamalar büyük ölçüde kaldırılsa da yeşil pasaportu olmayan kişilerin kalabalık ortamlara girmesine sınırlama getirilecek.

Kapalı alanda maske zorunluluğu devam ediyor

Ülkede birçok kısıtlama kaldırılacak olsa da vatandaşlar kapalı alanlarda maske takmaya devam edecek.

İsrail'de yurt dışından gelen kişilere karşı seyahat yasağı devam ediyor ancak aşı sertifikasına sahip olan bazı küçük gruplara yeni yeni izin verilmeye başlandı.

İsrail'de Covid-19 sebebiyle bugüne kadar 840 bin vaka görülürken, 6 bin 400 kişi hayatını kaybetti.